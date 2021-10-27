Жители Иркутска разбили лагерь, протестуя против строительства храма

Жители микрорайона Приморский в Иркутске разбили палаточный лагерь в парке, протестуя против решения властей построить на этом месте храм. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на участников акции.

Местные жители также ведут сбор подписей под петицией против строительства храма на месте единственного парка в микрорайоне. "Подходили полицейские. Вроде бы удалось объяснить, что мы тут ничего не нарушаем. Исключительно мирно протестуем, чтобы у нас, у наших детей осталась хоть одна зеленая зона", – заявила журналистам одна из участниц акции.

Начать строительство храма в Приморском пытались еще в 2016 году. Тогда жителям удалось отстоять сквер и добиться запрета на вырубку деревьев. В конце августа 2021 года выделенную для строительства храма зону вновь обнесли забором. По последним данным, строительный проект оценивается в миллиард рублей. Высота храма должна составить 50 метров.

В мае 2019 года в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма на месте сквера возле Театра драмы. Они начались после того, как на месте предполагаемого строительства начали возводить забор. В несогласованных митингах приняли участие тысячи горожан. Десятки людей были задержаны полицией и затем оштрафованы. Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма. Работы в сквере были остановлены, забор убрали.