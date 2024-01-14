Жители Новосибирска четвёртый день без отопления. На улице −20°

В Новосибирске жители десятков многоэтажных домов в левобережной части города четвертый день остаются без отопления, сообщают Сибирь.Реалии. На улице при этом около -15 градусов по Цельсию, ночная температура опускается ниже -20.

Причина ЧП - прорыв трубопровода, который был проложен ещё в 1974 году и официальный срок эксплуатации которого закончился 20 лет назад.

Сообщается, что повреждение было устранено поздно вечером 11 января, однако во многих домах тепло так и не появилось.

В Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит аварийный магистральный трубопровод, подтвердили, что отопление отсутствует во многих домах, но переложили вину на управляющие компании, в ведении которых находятся коммуникации внутри жилых зданий.

"В квартире уже температура всего 14 градусов. Мы звоним беспрестанно в ЖЭУ, в аварийную службу мэрии, там или не отвечают, или бросают трубку. Как нам сказали в управляющей компании, у них людей, чтобы работать в выходные, нет. Раньше понедельника нашей проблемой никто заниматься не будет", – рассказал редакции Сибирь.Реалии один из жителей дома по улице Блюхера.

По факту аварии региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.