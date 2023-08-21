Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв

Жители Ростова-на-Дону и расположенного рядом Батайска в понедельник утром сообщили о звуках взрыва. Об этом пишет Кавказ.Реалии.

По некоторым сообщениям взрывов было несколько. На опубликованных в местных телеграм-каналах видеозаписях слышно, как после взрыва сработали сигнализации машин. По свидетельствам журналистов в чате с пресс-службой правительства области, в некоторых домах "чуть не вылетели стекла". О пострадавших не сообщается.

Провоенный блогер Юрий Котенок утверждает, что над Ростовом-на-Дону работала система ПВО, сбиты три украинские ракеты.

Минобороны России официально не комментировало взрывы в Ростове.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной звука стал не взрыв, а переход самолёта на сверхзвуковую скорость. Об этом, по словам губернатора, ему сообщили военные.

Накануне Голубев подтвердил атаку двух беспилотников на воискую часть в Каменском районе, а также ещё одного дрона – на Новошахтинск. Все беспилотники были сбиты, пострадавших и разрушений нет, утверждал губернатор.

Власти Ростовской области не первый раз оправдывают громкие взрывы самолётами на сверхзвуковой скорости. В сентябре прошлого года жители нескольких городов также сообщили о громком взрыве. Жители Таганрога запечатлели работу ПВО в небе над городом. Кроме того, после взрыва в сети опубликовали видео дымящейся лесополосы у села Крым в 20 километрах от Ростова. В мэрии Таганрога тогда заявили, что громкий звук был вызван не взрывом, а "переходом самолета на сверхзвук".

19 августа в штабе группировки войск в Ростове-на-Дону побывал президент России Владимир Путин.