Житель Канска осуждён на 7 лет из-за постов о взрыве на Крымском мосту

1-й Восточный окружной военный суд назначил семь лет колонии особого режима жителю города Канска Красноярского края по обвинению в публичных призывах к терроризму из-за постов в "Одноклассниках". Об этом пресс-служба ФСБ сообщила местному изданию Gornovosti.

Поводом для дела, как утверждают в ФСБ, стали посты с "призывами к насилию в отношении русского населения и к подрыву Крымского моста". Имя подсудимого не сообщается.

О задержании жителя Канска и возбуждении против него уголовного дела ФСБ сообщала в апреле (тогда имя тоже не называлось). По данным спецслужбы, задержанный публиковал во "ВКонтакте" комментарии, в которых оправдывал подрыв Крымского моста.

В мае военный суд в Москве назначил пять с половиной лет колонии учителю из Коми Никите Тушканову за пост, в котором он назвал подрыв Крымского моста "подарочком на день рождения Путлеру".