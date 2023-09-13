Житель Канска осуждён на 7 лет из-за постов о взрыве на Крымском мосту

1-й Восточный окружной военный суд назначил семь лет колонии особого режима жителю города Канска Красноярского края по обвинению в публичных призывах к терроризму из-за постов в "Одноклассниках". Об этом пресс-служба ФСБ сообщила местному изданию Gornovosti.
Поводом для дела, как утверждают в ФСБ, стали посты с "призывами к насилию в отношении русского населения и к подрыву Крымского моста". Имя подсудимого не сообщается.
О задержании жителя Канска и возбуждении против него уголовного дела ФСБ сообщала в апреле (тогда имя тоже не называлось). По данным спецслужбы, задержанный публиковал во "ВКонтакте" комментарии, в которых оправдывал подрыв Крымского моста.
В мае военный суд в Москве назначил пять с половиной лет колонии учителю из Коми Никите Тушканову за пост, в котором он назвал подрыв Крымского моста "подарочком на день рождения Путлеру".
- 8 октября 2022 года – на следующее утро после 70-летия российского президента – на Керченском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушилось несколько пролётов моста. Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины.
Форум