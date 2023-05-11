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Учителя из Коми приговорили к сроку за посты о взрыве на Крымском мосту

После взрыва на Крымском мосту, октябрь 2022 года

Военный суд приговорил учителя из Коми Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за посты о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщают Север.Реалии.

Тушканову вменили уголовные статьи об оправдании терроризма в интернете и о повторной дискредитации российской армии. Прокуратура просила для него шесть лет заключения.

В октябре 2022 года 28-летний учитель истории опубликовал во "ВКонтакте" несколько постов, в которых, по мнению следствия, оправдывал терроризм. Одна из публикаций представляет собой подборку видео с комментарием "подарочек на день рождения Путлеру". Экспертка ФСБ России в Коми, проводившая экспертизу постов, сочла, что слово "Путлер" может дестабилизировать деятельность российских властей или воздействовать на принятие ими решения.

"Целью своих публикаций видел и вижу показать своё несогласие с тем ужасом, который длится больше года, где каждый день умирают сотни людей", – сказал Тушканов на заседании суда. Также он отметил, что международной безопасности не угрожает никто, кроме российских властей и армии.

В декабре в квартире Тушканова провели обыск, после чего учителя арестовали. Вскоре Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов. С тех пор Тушканов находился в СИЗО.

  • 8 октября 2022 года – на следующее утро после 70-летия российского президента – на Керченском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушилось несколько пролётов моста. Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к взрыву. Сейчас движение по мосту восстановлено.

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