Житель Новоуральска получил 18 лет колонии за попытку поджечь военкомат

Военный суд в Екатеринбурге приговорил 44-летнего Николая Юрьева к 18 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Новоуральске. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката.

Юрьева задержали 5 февраля. В ФСБ заявили, что у него дома обнаружили три самодельных зажигательных устройства и вещества для их изготовления.

По версии следствия, он планировал кинуть "коктейль Молотова" в окно военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области), захватить власть в ряде уральских городов, а его конечной целью было "свержение конституционного строя". На суде выяснилось, что он являлся сторонником сообщества "Граждане СССР".

"Граждане СССР" – неструктурированное сообщество, которое Министерство юстиции России в прошлом году внесло в список экстремистских организаций. Участники движения считают, что СССР юридически продолжает существовать, а действующие российские власти и принимаемые ими законы нелегитимны.

Юрьева признали виновным в подготовке к теракту, содействии террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Первые четыре года наказания Юрьев будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

По словам Николая Юрьева, данные им при задержании признательные показания не соответствуют действительности.

Адвокат Юрьева Александр Козлов ранее заявил, что дело против его подзащитного сфабриковано. Защита подаст апелляцию на обвинительное решение суда.