Жительница Москвы заявила об изнасиловании в отделе полиции

Жительница Москвы Милослава Малярова заявила об изнасиловании в отделе полиции, но уголовное дело не возбуждено, а полицейского, которого она обвинила в преступлении, уволили из отдела задним числом, сообщает издание "Такие дела".

Со слов Маляровой, всё произошло вечером 11 августа, когда её без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино. Там у неё отобрали личные вещи, включая телефон, из-за чего она не смогла связаться с родственниками и вызвать адвоката. Спустя несколько часов, как утверждает Малярова, её изнасиловал пьяный сотрудник ОВД. Утром девушку отпустили, попытавшись дать ей деньги за молчание.

Малярова подала заявление в Следственный комитет. Через месяц ей ответили отказом в возбуждении дела. В ведомстве посчитали, что она добровольно вступила в половую связь с полицейским.

После жалобы адвоката Мяляровой Владимира Бунакова отказ в возбуждении уголовного дела отменили как незаконный, назначив дополнительную проверку. Однако по словам защитника, следователи своими действиями только усугубляют тяжёлое психологические состояние потерпевшей: накануне, как рассказал Бунаков, её допрашивали шесть часов подряд, доведя до нервного срыва, из-за чего адвокат был вынужден прекратить процесс опроса.