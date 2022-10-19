Жительница Томска сбрила волосы на антивоенной акции

Жительница Томска Альбина Сентякова публично сбрила волосы в знак протеста против войны и мобилизации. Об этом рассказывают Сибирь.Реалии.
Сентякова положила волосы в коробку с надписью "Нет значит нет", подняла её над головой и встала в центр городской площади.
"Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Я не могу молчать. Все мужчины в моей семье имеют военно-учётную специальность и молча принимают тот факт, что им нужно будет идти на фронт", – сказала Сентякова.
Полиции на площади не было, протестующую не задержали, сообщают Сибирь.Реалии.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине октября в Украине погибли 6306 человек, в том числе 397 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных, в том числе 26 – из Томской области.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России. Путин ожидает, что мобилизация завершится к началу ноября.
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