Жительница Томска сбрила волосы на антивоенной акции

Жительница Томска Альбина Сентякова публично сбрила волосы в знак протеста против войны и мобилизации. Об этом рассказывают Сибирь.Реалии.

Сентякова положила волосы в коробку с надписью "Нет значит нет", подняла её над головой и встала в центр городской площади.

"Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Я не могу молчать. Все мужчины в моей семье имеют военно-учётную специальность и молча принимают тот факт, что им нужно будет идти на фронт", – сказала Сентякова.

Полиции на площади не было, протестующую не задержали, сообщают Сибирь.Реалии.