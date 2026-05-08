Жительнице Екатеринбурга вынесли приговор из-за фанфиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнюю Александру Кузык к полутора годам принудительных работ по обвинению в незаконном изготовлении порнографии в связи с двумя книгами фанфиков, которые она написала. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на местные СМИ.

Дело возбудили в мае 2025 года, прокурор запрашивал для Кузык наказание в виде 4-х лет реального лишения свободы в колонии. Расследование началось по доносу женщины, которая нашла книгу с фанфиками у своей несовершеннолетней дочери. В публикациях говорится, что в книге идет речь о "нетрадиционных отношениях": предположительно, в ней есть ЛГБТ-персонажи.

Картинок в книгах нет, только текст. "Признаки порнографического содержания" в них, как утверждает следствие, установила психолого-лингвистическая экспертиза.

Александра Кузык, которая работает фотографом и стилисткой, признала в суде вину и рассказала, что написание фанфиков – ее давнее хобби. Фанфики (от fan fiction) - тексты, написанные как правило на основе сюжета и персонажей произведений (книг, фильмов) других авторов, как правило известных. Нередко они описывают романтические отношения героев.

Принудительные работы, согласно российскому законодательству, подразумевают проживание осужденного в специальном исправительном центре и выполнение работ вроде уборки или благоустройства, часть зарплаты (до 20%) удерживается в пользу государства.