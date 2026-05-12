Жительницу Казани оштрафовали за слова "Путин начал войну"

Вахитовский районный суд Казани признал местную жительницу ("Idel.Реалии" известно ее имя, однако из соображений безопасности редакция его не публикует) виновной по статье о "дискредитации" армии за несколько комментариев в Telegram-канале. Постановление суда от 6 апреля обнаружили "Idel.Реалии".

Согласно материалам дела, 12 февраля прошлого года жительница Казани оставила несколько комментариев к публикации в телеграм-канале "КазаньДА | Новости Казани", посвященной телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она, в частности, написала: "Сам Путин начал войну, за 3 года столько людей умерли ни за что с обеих сторон, а сейчас он видите ли будет обсуждать прекращение конфликта".

В ответ на комментарий другой пользовательницы, что войну начал "не Путин, а Зеленский", женщина написала: "Кто начал наступление? Кто объявил о начале военной операции? Кто уничтожает мужское население страны? Бесполезно что-либо объяснять ватноголовым, которые ради денег отправляют своих сыновей, братьев, мужей умирать".

Согласно заключению эксперта, в комментарии жительницы Казани "содержатся лингвистические и психологические признаки убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооружённых Сил РФ".

Судья Дамир Гадыршин оштрафовал жительницу Казани на 30 000 рублей, признав ее виновной по административной статье о дискредитации армии.