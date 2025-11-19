Жительницу Курской области обвинили в госизмене

В Курской области возбудили уголовное дело по статье о госизмене в отношении 56-летней жительницы города Дмитриев Людмилы Титовой. Её дело рассматривает областной суд, обратили внимание Север.Реалии.

Судя по странице Титовой в соцсетях, она критически настроена по отношению к российским властям. На её странице в "Одноклассниках" десятки видео блогеров, которые резко высказываются о политическом режиме в России. Частота таких публикаций увеличилась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Рассмотрение дела началось 31 октября, Титовой продлевали меру пресечения - по всей видимости, она находится в СИЗО. Суть обинений неизвестна, местные и федеральные СМИ о деле не писали.

Людмила Титова — уроженка Кыргызстана, она окончила школу в Бишкеке, следует из данных утечек. Когда именно она переехала в Курскую область, неизвестно, но Титова живёт там как минимум с 2000 года. Титова замужем, у неё есть совершеннолетняя дочь.

В 2000-х годах Людмила Титова работала в Ключевском сельсовете Горшеченского района Курской области, затем в магазине в Дмитриеве, а с начала 2020-х — в фонде социального страхования и на местном агропромышленном предприятии.

С 2021 года Курский областной суд рассматривал как минимум 8 уголовных дел о госизмене, по семи из них уже вынесены приговоры.

За первое полугодие 2025 года по статье о госизмене в России было осуждено не менее 105 человек, подсчитали Север.Реалии, основываясь на данных статистики Верховного суда России. По данным "Первого отдела", осуждённых больше — 177 человек.

Количество приговоров по статье о госизмене кратно растёт с начала российского вторжения в Украину в 2022 году. В 2022 году были осуждены 16 человек, в 2023-м — 39, в 2024-м — уже 145. Как правило, привлекаемых по этой статье обвиняют в сотрудничестве с Украиной.