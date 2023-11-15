Жительницу Перми задержали при попытке поджечь военкомат

В Перми сотрудники полиции задержали 42-летнюю местную жительницу, которая пыталась поджечь военкомат. Свои действия она объяснила требованием "сотрудников ФСБ", связавшихся с ней в мессенджере Viber. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT и издание Properm.
Инцидент произошёл вечером 14 ноября. Местную жительницу задержали у здания военкомата. При себе у неё обнаружили бутылки с зажигательной смесью. SHOT сообщает, что одну из них она успела бросить в окно, но бутылка разбилась снаружи и здание не пострадало.
По словам местной жительницы, ей написали в Viber неизвестные, которые заявили, что они сотрудники ФСБ. Угрозами они вынудили её пойти на поджог. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.
Ранее в Обнинске полиция задержала 70-летнего местного школьного учителя по подозрению в поджоге военкомата. Он якобы бросил бутылку с зажигательной смесью в здание. Задержанный заявил, что не пытался совершить поджог, а, наоборот, хотел сбить пламя тростью.
- После начала российского вторжения в Украину и объявления мобилизации в России значительно участились случаи поджогов военкоматов, отделов полиции, зданий городских администраций и приёмных "Единой России". Сначала поджоги квалифицировали как причинение вреда имуществу и хулиганство. Затем в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
- В июле издание "Медиазона" писало, что половина дел о поджогах военкоматов в России расследуются по статьям о терроризме.
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