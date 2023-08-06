Жителя Белгородской области приговорили к 12,5 годам за госизмену

В Белгородской области суд приговорил к 12,5 годам строгого режима местного жителя, признав его виновным в госизмене.
По версии следствия, 45-летний уроженец Украины, но при этом гражданин России Виталий Кривошлык передавал СБУ сведения о передвижении российских военных.
Издание РБК утверждает, что подсудимый признал вину и активно содействовал правоохранительным органам. Дело при этом рассматривалось в закрытом режиме.
- Правозащитники отмечают, что в России в последнее время резко возросло количество уголовных дел, возбуждаемых по статье Уголовного кодекса о госизмене. Если за весь 2022 год были возбуждены 22 таких дела, что уже было рекордом в новейшей истории, то в текущем году этот показатель был достигнут к июню. Для сравнения: за предыдущие 25 лет, с 1997 по 2021 годы, в госизмене обвинили 117 человек.
- В июле резкий рост числа уголовных дел в России по обвинениям в госизмене и шпионаже отметили и в ООН. В докладе организации говорится, что в прошлом году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, а за первые шесть месяцев 2023 года подобные обвинения были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.
- Только на прошедшей неделе сообщалось о ещё двух приговорах по этой статье.
- В апреле российские власти приняли закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Летом депутаты Госдумы расширили понятие госизмены, приравняв к ней "действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий" против России.
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