Жителя Белгородской области приговорили к 12,5 годам за госизмену

В Белгородской области суд приговорил к 12,5 годам строгого режима местного жителя, признав его виновным в госизмене.

По версии следствия, 45-летний уроженец Украины, но при этом гражданин России Виталий Кривошлык передавал СБУ сведения о передвижении российских военных.

Издание РБК утверждает, что подсудимый признал вину и активно содействовал правоохранительным органам. Дело при этом рассматривалось в закрытом режиме.