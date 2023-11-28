Жителя Кемерова отправили на войну, несмотря на задержку развития

25-летнего жителя Кемерова Семёна Карманова, отбывавшего срок в колонии, завербовали на войну в Украине, несмотря на задержку развития. Он подписал контракт за полгода до освобождения, не умея читать и писать. Историю рассказывает "Медиазона".

В конце 2022 года Карманов был приговорён судом к двум годам и месяцу колонии строгого режима за кражу. С учётом времени, проведённого в СИЗО, освободиться он должен был уже в апреле 2024 года. Но в октябре его отправили в армию.

Мать Карманова рассказывает, что тот отказывался записываться в добровольцы, но всё же подписал контракт, не зная, что это за документ. Семья считает, что на него могли оказывать давление. Он не состоял на учёте в военкомате из-за инвалидности, медкомиссия в колонии определила ему высшую категорию годности к военной службе.

Карманов сразу получил военный билет. Он не сумел его прочитать, но попросил об этом сослуживца. В документе указано, что его военно-учётная специальность — водитель, хотя у него никогда не было водительского удостоверения. В середине ноября он рассказал родным, что его скоро отправят на фронт.