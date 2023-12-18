Жителя Красноярска задержали за удар по инсталляции в виде Z

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который несколько раз пнул и ударил инсталляцию в виде буквы Z. Символ был установлен у здания МВД и ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.
Имя задержанного неизвестно. В сети появилось видео, на котором он извиняется за свои действия перед сотрудниками правоохранительных органов, жителями Красноярского края и всей России, а также перед "участниками СВО" (официальное российское обозначение войны в Украине – специальная военная операция. – РС). При каких обстоятельствах было сделано данное видео, неизвестно. Сообщается, что на задержанного оформили протокол по статье о дискредитации армии.
- Латинские буквы Z и V – неофициальные символы поддержки военного вторжения в Украину. Их часто можно встретить на прокремлёвских акциях, пропагандистских плакатах и товарах. С начала войны они использовались для тактической маркировки российской военной техники. В России грозит штраф за порчу Z. Например, уже штрафовали за бросок краской в Z и плевок на Z.
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