Жителя Красноярска задержали за удар по инсталляции в виде Z

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который несколько раз пнул и ударил инсталляцию в виде буквы Z. Символ был установлен у здания МВД и ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

Имя задержанного неизвестно. В сети появилось видео, на котором он извиняется за свои действия перед сотрудниками правоохранительных органов, жителями Красноярского края и всей России, а также перед "участниками СВО" (официальное российское обозначение войны в Украине – специальная военная операция. – РС). При каких обстоятельствах было сделано данное видео, неизвестно. Сообщается, что на задержанного оформили протокол по статье о дискредитации армии.