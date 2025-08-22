Жителя Кургана оштрафовали за публикацию изображения сатаны

Курганский городской суд назначил местному жителю штраф в размере одной тысячи рублей за размещение в интернете изображения сатаны, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда уточнили, что житель Кургана выложил на своей странице во "ВКонтакте" "фотоизображение символа сатаны". Иные детали дела в суде раскрывать не стали.

Штраф назначен по статье Административного кодекса о демонстрации запрещённой символики.

В июле Верховный суд признал несуществующее "Международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

"Медиазона" обратила внимание, что в картотеке суда удалось найти лишь одну соответствующую ссылку — речь идёт о штрафе, назначенном Владиславу Пылкову 15 августа. Текст решения пока не опубликован.

По информации РИА "Новости", это первое подобное решение в Курганской области и одно из первых в России. "Медиазона" пишет, что в других регионах о подобных делах пока не сообщалось.

