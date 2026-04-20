Жителя Москвы приговорили к 15 годам за донат в 995 рублей "Артподготовке"

Военный суд в Москве 20 апреля приговорил местного жителя Евгения Цоя к 15 годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей, признав его виновным в финансировании терроризма и покушении на участие в террористической организации.

Цоя задержали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стал перевод в размере 995 рублей в 2022 году "Артподготовке", которую российские власти считают террористической организацией. Цой признал вину, но уточнил, что отправил эти деньги в качестве символической поддержки политзаключенным. Он добавил, что не знал о статусе "Артподготовки".

Кроме того, по версии следствия, в мае 2023 года Цой переписывался с администратором канала "Артподготовки" и получил членский билет. Суд счел это присоединением к террористическому сообществу.

16 апреля жителя Москвы Андрея Хорошко приговорили к 16 годам лишения свободы за два сообщения, отправленных основателю "Артподготовки" Вячеславу Мальцеву и перевод движению 2201 рубля.