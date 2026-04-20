Жителя Москвы приговорили к 15 годам за донат в 995 рублей "Артподготовке"

Военный суд в Москве 20 апреля приговорил местного жителя Евгения Цоя к 15 годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей, признав его виновным в финансировании терроризма и покушении на участие в террористической организации.
Цоя задержали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стал перевод в размере 995 рублей в 2022 году "Артподготовке", которую российские власти считают террористической организацией. Цой признал вину, но уточнил, что отправил эти деньги в качестве символической поддержки политзаключенным. Он добавил, что не знал о статусе "Артподготовки".
Кроме того, по версии следствия, в мае 2023 года Цой переписывался с администратором канала "Артподготовки" и получил членский билет. Суд счел это присоединением к террористическому сообществу.
16 апреля жителя Москвы Андрея Хорошко приговорили к 16 годам лишения свободы за два сообщения, отправленных основателю "Артподготовки" Вячеславу Мальцеву и перевод движению 2201 рубля.
- Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.
- Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской и террористической организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.
- С начала вторжения в Украину по статье о финансировании терроризма в России приговорили более 350 человек.