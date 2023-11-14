Автозаводский суд Тольятти приговорил местного жителя Алексея Арбузенко к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в порче плакатов с изображением российских военнослужащих, участвующих во вторжении в Украину, пишет издание 63.ru.

Согласно приговору, Арбузенко вместе с несовершеннолетним сыном бросал камни и комья земли в плакаты с военными, установленные вдоль дорог в Тольятти. Всего было выявлено пять таких случаев.

За это тольяттинца признали виновным по уголовным обвинениям в дискредитации российской армии, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Из пресс-релиза ФСБ следует, что приговор уже был утверждён судом второй инстанции.