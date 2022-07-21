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Жителя Углича арестовали за намерение поджечь военкомат

Суд в Ярославле обвинил жителя Углича в "покушении" на террористический акт и призывы к экстремизму. Молодого человека задержали у военкомата, при себе у него якобы были бутылки с зажигательной смесью и листовки со свастикой, следует из кадров анонимного телеграм-канала. Он ими не воспользовался, уточняется в публикации.

На видео молодой человек говорит, что задержан за "намерение поджога военкомата" с помощью самодельных "коктейлей Молотова". Запинаясь, он отвечает, что действовал "по указанию украинских военнослужащих", с которыми познакомился в интернете. Среди других "поставленных задач" он называет "диверсии на железнодорожных путях".

Суд отправил обвиняемого под арест до 14 сентября 2022 года.

  • После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 25 таких случаев. Также после нападения на Украину с рельсов в России стали сходить грузовые поезда.

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