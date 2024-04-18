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Жителя Воронежа приговорили к колонии за последнее слово на другом суде

Пожар на Крымском мосту после атаки Украиной, 2022 год
Пожар на Крымском мосту после атаки Украиной, 2022 год

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Воронежа Андрея Бирюкова к четырём годам колонии по делу об оправдании терроризма и разжигании ненависти к представителям власти. Поводом для возбуждения дела стало последнее слово, которое Бирюков произнес во время заседания апелляционного суда другому уголовному делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму, где он был обвиняемым.

Как сообщает телеграм-канал "Свободные люди Воронежа", в последнем слове Бирюков назвал Россию незаконной "путинской фашистией" и "взбесившейся фашиствующей бензоколонкой". Атаку Украины на Крымский мост в аннексированный Крым он назвал "справедливой и необходимой диверсией".

"Любые действия против него не являются терактами, а являются необходимостью, поэтому я не просто пассивно оправдываю, а активно пропагандирую любые террористические действия против государственных военных объектов Российской Федерации", – заявил Бирюков во время своего выступления.

По первому делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму в ноябре 2022 года Второй Западный окружной военный суд назначил Бирюкову три с половиной года колонии и запрет администрировать сайты.

Тогда активиста осудили за два сообщения в социальных сетях, рассказывал "ОВД-инфо". В первом, в "ВК", он написал, что не возражает против террористических актов "в отношении государственных органов и так называемых „невиновных“ россиян". Второе обвинение было связано с выставленным им в ВК статусе "Смерть России. Смерть русне".

Вместе с новым приговором Бирюков должен будет провести в колонии шесть лет, отмечает канал "Настоящее Время". Об активисте известно, что он окончил Воронежский госуниверситет по специальности "физика металлов", работал копирайтером и участвовал в оппозиционных и антивоенных протестах.

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