Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Воронежа Андрея Бирюкова к четырём годам колонии по делу об оправдании терроризма и разжигании ненависти к представителям власти. Поводом для возбуждения дела стало последнее слово, которое Бирюков произнес во время заседания апелляционного суда другому уголовному делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму, где он был обвиняемым.

Как сообщает телеграм-канал "Свободные люди Воронежа", в последнем слове Бирюков назвал Россию незаконной "путинской фашистией" и "взбесившейся фашиствующей бензоколонкой". Атаку Украины на Крымский мост в аннексированный Крым он назвал "справедливой и необходимой диверсией".

"Любые действия против него не являются терактами, а являются необходимостью, поэтому я не просто пассивно оправдываю, а активно пропагандирую любые террористические действия против государственных военных объектов Российской Федерации", – заявил Бирюков во время своего выступления.

По первому делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму в ноябре 2022 года Второй Западный окружной военный суд назначил Бирюкову три с половиной года колонии и запрет администрировать сайты.

Тогда активиста осудили за два сообщения в социальных сетях, рассказывал "ОВД-инфо". В первом, в "ВК", он написал, что не возражает против террористических актов "в отношении государственных органов и так называемых „невиновных“ россиян". Второе обвинение было связано с выставленным им в ВК статусе "Смерть России. Смерть русне".

Вместе с новым приговором Бирюков должен будет провести в колонии шесть лет, отмечает канал "Настоящее Время". Об активисте известно, что он окончил Воронежский госуниверситет по специальности "физика металлов", работал копирайтером и участвовал в оппозиционных и антивоенных протестах.