Жителям Эстонии разослали оповещения об угрозе дронов

Жителям двух уездов на востоке Эстонии - Иду-Вирумаа и Вырумаа - в ночь на 3 мая на мобильные телефоны пришло оповещение о возможной воздушной угрозе. "Заметив дрон, немедленно укройтесь", - говорилось в сообщении, которое жители Иду-Вирумаа (там расположен в частности город Нарва) получили около 3 часов по местному времени, сообщает Postimees. Около половины шестого утра пришло сообщение о том, что опасности больше нет.

Жители Нарвы, расположенной на границе с Россией, писали в фейсбуке, что около трёх часов ночи проснулись от шума, похожего на звук моторной лодки или газонокосилки. Несколько анонимных пользователей писали, что своими глазами видели пролетавшие дроны, некоторые пишут, что видели вспышки и слышали звуки взрывов, предположительно, от работы ПВО.

Postimees отмечает, что уведомление путём смс может быть разослано, когда "в воздушное пространство Эстонии попал или входит сбившийся с курса дрон, который, вероятно, пролетит над территорией и не представляет непосредственной угрозы для жителей"; речь не идёт о воздушной тревоге с требованием укрыться в убежище.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арнольд впоследствии сообщил, что предупреждение было связано с атакой, которую осуществляла Украина на российскую инфраструктуру в ночь на 3 мая. По словам Арнольда, "дроны двигались параллельно границе с Эстонией, вблизи воздушной границы, не заходя на территорию страны. Однако из-за особенностей их траектории существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии". Один беспилотник действительно, по его словам, на короткое время залетел в воздушное пространство в районе Чудского озера, после чего покинул его. О падении беспилотников или их обломков на территории не сообщалось.

Таким образом, власти не подтвердили полёт беспилотников непосредственно над Нарвой.

Эстония граничит с российской Ленинградской областью, власти которой сообщили о массированном налёте украинских БПЛА. Под атакой был в частности порт Приморск на Финском заливе.

Впоследствии стало известно, что аналогичное предупреждение ночью получили жители также нескольких городов на востоке Латвии. Не сообщалось, залетали ли дроны в латвийское воздушное пространство.

В апреле Ленинградская область несколько раз подвергалась подобным атакам, при этом украинские дроны неоднократно залетали на территорию Эстонии и Латвии, а также Финляндии. Один из беспилотников врезался под Нарвой в трубу электростанции, ущерба фактически не было. Власти Эстонии признали, что дроны были украинскими и, вероятно, сбились с курса, возможно в результате работы российской системы РЭБ. В МИД Украины извинились перед партнёрами за подобные случаи.

В Москве, между тем, ряд СМИ и провоенных деятелей обвинили страны Балтии в том, что они участвуют в атаках на Россию, якобы позволяя Украине свободно использовать своё воздушное пространство для пролёта беспилотников. В Таллинне и Риге это отвергли. В МИД России заявили, что предупредили страны об "ответе" в случае предоставления Украине их воздушного пространства.