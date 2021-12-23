Жителям Хабаровска вручили подарки от Дегтярева со странными слоганами

Молодым жителям Хабаровского края, которые, по мнению властей, отличились активным участием в общественной жизни, вручили подарки с хвалебными фразами в адрес губернатора Михаила Дегтярёва. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Власти края подарили молодым жителям, достигшим "определенных успехов в творчестве, искусстве и спорте" подарочные наборы. Внутри них оказались баночка с медом, упаковка чая из кипрея, а также пауэрбанк и небольшой термос с надписями "губернатор заряжает" и "губернатор согревает".

Только в Комсомольске-на-Амуре такие наборы получили минимум 60 местных жителей. На какие средства были закуплены новогодние подарки, пресс-служба правительства края не сообщила. В конце августа сообщалось, что в школы Хабаровска поступили учебники с фотографией и обращением Дегтярева.