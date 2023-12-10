Жителю Сыктывкара дали три года за обсуждение взрыва на Крымском мосту

В Москве военный суд приговорил жителя Сыктывкара Дмитрия Павлюченко к трём годам колонии, признав его виновным в призывах к терроризму.
Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", поводом для возбуждения уголовного дела стали три комментария Павлюченко в социальной сети "ВКонтакте" с упоминанием взрыва на Крымском мосту.
Отмечается, что суд отправил обвиняемого в колонию несмотря на то, что он живёт с одной почкой и его состояние здоровья требует регулярного приема лекарств и наблюдения врачей.
- Ранее Сыктыкварский городской суд штрафовал Павлюченко на 30 тысяч рублей по статье административного кодекса о дискредитации российской армии. Поводом стали также комментарии в соцсетях.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. По версии следствия, сдетонировала взрывчатка в ехавшем по сооружению грузовике. В результате обрушилась часть моста, погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ России отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве. Украинские спецслужбы впоследствии заявили, что речь шла об их операции, целью которой было нарушить снабжение российской армии.
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