Жителю Сыктывкара дали три года за обсуждение взрыва на Крымском мосту

В Москве военный суд приговорил жителя Сыктывкара Дмитрия Павлюченко к трём годам колонии, признав его виновным в призывах к терроризму.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", поводом для возбуждения уголовного дела стали три комментария Павлюченко в социальной сети "ВКонтакте" с упоминанием взрыва на Крымском мосту.

Отмечается, что суд отправил обвиняемого в колонию несмотря на то, что он живёт с одной почкой и его состояние здоровья требует регулярного приема лекарств и наблюдения врачей.