Ещё в начале войны "Макдоналдс" вместе со многими западными компаниями объявил об уходе из России. Тогда же кремлевские пропагандисты пообещали россиянам адекватную замену. Но только 2 июня стало окончательно ясно, кто будет замещать в России "бигмачную".

В четверг компания Говорова представила публике логотип новой, ещё безымянной, сети закусочных.

Логотип комментаторам не понравился.

Ксения Собчак

Новый логотип Макдональдса чудовищный. Какие-то тёмные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зелёный, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого Мака выглядит как что-то очень унылое. Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?

Дарья Митина

У всех нормальных людей - по одному пенису и по два яйца, а новый логотип нового МакДональдса - одно яйцо с двумя пенисами.

Оказалось, что логотип удивительно похож на символ португальской фирмы, торговавшей кормами для животных.

Новое название для компании объявили на День России, в воскресенье 12 июня. Тогда же открылись первые 15 её ресторанов, и главный из них — на том же месте, где за 30 лет до того открылся и первый российский "Макдоналдс".

Екатерина Коновалова

Название ничем не лучше ужасного логотипа

Ну-с, импортозамещение в действии. Новый владелец бывшеМакдоналдса открывает сегодня новую сеть. В легендарном ресторане на Пушке начинают собираться люди, вот уже и меню вывесили. Из всего длинного перечня бургеров для меня приемлем остался только один - фишбургер. И то посмотрим, можно ли будет ЭТО есть.

Новое название сети «Вкусно и точка».

«- Поехали во «Вкусно и точка»?

- Возьми мне картошку из «Вкусно и точка».

- Закажу завтрак во «Вкусно и точка»!

Название ничем не лучше ужасного логотипа (Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого чёткого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все всё равно будут говорить «Макдональдс». С такими пиарщиками по-другому бы и не вышло.»(ц)

Ну может быть (может быть), эта затея будет хотя бы лучше реинкарнации отечественного автопрома.

Алексей Остудин

Александр Говор - новый владелец, которому Макдональдс продал свою сеть в России, сегодня объявил о возобновлении работы. Новым названием бывшего Макдональдса стало…. «Вкусно и точка»!! Об этом было заявлено на пресс-конференции перед открытием легендарного кафе на Пушкинской площади в Москве. «Вкусно и точка» - более идиотское, более непроизносимое и более глупое название сложно придумать! Я бы просто хотел посмотреть на тех, кто весь этот ужас, включая логотип, разработал. Это абсолютно профнепригодные люди! А в сети уже появились первые шутки над названием: «Вкусно и толчок». Посмотрим, что ещё придумает народный юмор.

Название вызвало ещё больше насмешек, чем логотип.

Николай Травкин

Патриоты настаивали переименовать Макдоналдс в «Нравится не нравится — ешь моя красавица».

Мерчандайзеры усомнились, мол, слишком длинно. Укоротили, но смысл оставили — "ВКУСНО - И ТОЧКА"

Александр Горбунов

Покойся с миром, дорогой бигмак. Вечно и точка

Учитывая авторитарное название нового Макдональдса «Вкусно и точка», выбирать еду там тоже вряд ли позволят:



— Мне бургер, картошку и кисло-сладкий соус, пожалуйста

— Тебе картошка!

— Но я заказывал…

— КАРТОШКА И ТОЧКА НАХ*Й! ТОЧКА! ТЫ ПОНЯЛ?! ТОЧКА, А ТО СЕЙЧАС МЕНТОВ ВЫЗОВУ

Валерий Печейкин

"Вкусно и точка" — отличное название нового Макдака!

Смотрите сами, раньше слоган был "Весело и вкусно". Могли назвать "Весело..." Но разве теперь хоть кому-то весело? Нет. Поэтому назвали "Вкусно." И точка.

В новом Макдаке должно звучать Adagio Альбинони, форма сотрудников быть черной, терминалы для заказа — из гранита.

Покойся с миром, дорогой бигмак. Вечно и точка.

Илья Шепелин

«McDonald`s в России будет называться "Вкусно и точка"» Даже в этом названии соблюдена какая-то отчаянное самовнушение на грани истерики — будто Д. Медведев пост писал

Комментаторы сразу же начали предлагать свои варианты.

Константин Инин

Надо было "Vкусно и Zaточка"

От нового названия Макдональдс реально ржу в голос. Судя по всему, "А если найду?" было занято.

Наталья Маршалкович

Ну как-то вяло для опатриотизированной сети. Надо было "Vкусно и Zaточка"

Дмитрий Еловский

Вкусно и «Точка-У»

Федор Крашенинников

Сеть ресторанов «Душно и тошно»

Данила Ноздряков

Бывший "Макдональдс", ставший "Вкусно и точка", готовится к открытию на Пушкинской площади. Цены поднялись.

почему бы не назвать патриотических преемников «Параша и пайка»?

Короче, как обычно, можем повторить, но дороже и хуже. Кстати, последнее словосочетание, дороже и хуже, было бы лучшим названием

Михаил Крутихин

Самое распространённое в мире шутливое определение «Макдональдс» - сеть общественных туалетов с закусочными при них. Так почему бы не назвать патриотических преемников «Параша и пайка»? «ПП».

Андрис Параудзинс

Новая сеть быстрого питания в в России называется то ли "Грустно и точка", то ли "Пусто и дочка".

Николай Кононов

Фастфуд-копирайтеры могли бы вообще не думать над заменителем Макдональдса, а просто взять что-нибудь из медиа: «Ху*во и ладно», «Сразу нет», «Будет хуже» и так далее

Но одно из названий сразу стало чемпионом народных симпатий.

Мария Баронова

Простите, а мне одной во «Вкусно и точка» слышится советский императив «Жри, что дают»?

Нет, Мария, не вам одной.

Андрей Шипилов

должны появиться сети - «Жри, что дают» и «Не нравится - не ешь!»

Украденный в так называемой "Российской Федерации" McDonald's ворюги переименовали во "Вкусно и точка". Что переводится с мордорского на русский, как "Жри, что дают".

Константин Калачев

Бывший «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка».

Маркетологи и фокус-группы больше не нужны.

На следующем этапе должны появиться сети - «Жри, что дают» и «Не нравится - не ешь!»

Фирменный стиль ресторана многим показался знакомым.

Нет, не вам одному

Андрей Попов

В РФ к (последнему) Дню России презентовали "перезапущенный" Макдональдс под бре(н)дом "Вкусно и точка". Не "Весело и вкусно", как было в оригинале, а "Вкусно и точка".

айдентику и стиль они стянули у ПорнХаба

Да, вот так радикально - чтоб без лишних вопросов. Вопросы - признак иноагента и укронациста, каждый пионер 2.0 из СССР 2.0 это знает. Слегка диктаторский общепит вышел. Зато сразу ясно, что им уже не весело. Просто молча ешь суровую картоху.

Заодно выяснилось, что айдентику и стиль они стянули у... ПорнХаба. Это должно придавать пикантности их стрипсам и нагетсам? Хотя чего это я вопросы задаю. Сказано же: "Вкусно и точка".

Отсмеявшись, блогеры принялись размышлять над тем, чем и почему отечественный эрзац-"Макдоналдс" отличается от настоящего, и что это означает для страны и мира.

Кирилл Шулика

это не проект бизнесмена Говора из Сибири, а проект государства

Теперь вот мне совершенно очевидно, что бывший McDonald's это не проект бизнесмена Говора из Сибири, он сто лет ему не нужен, а проект государства. Хозяин подбирался в чиновных кабинетах и ему просто поручили, потому что, очевидно, что доходов там не будет.

Для Говора это лишняя головная боль и проблемы. У него было несколько ресторанов в Сибири, скорее, как имиджевый проект и проект интеграции во внешний мир. Теперь же он выполняет обязательную программу. Отсюда и логотип, и нейминг "на отвали". Без души, без надежды получить доходы.

А вот зачем это государству, для меня загадка. Весь этот безудержный пиар нового McDonald's перечеркивает все импортозамещение и весь разрыв с Западом.

Алла Насонова

МакДональдс может гордиться: он символизировал демократические изменения в СССР. А теперь отказ от него приравняли на эмоциональном уровне к государственной независимости.

Мария Черных

Доброжелательные отношения между США и Китаем, у которых мало общего, кроме потока товаров в одну сторону и долларов — в другую, и сегодня напоминают нам о примиряющем эффекте торговли. Не уступает идее Демократического мира как способа предотвращения конфликтов и неопровержимая «теория золотых арок»: страны, в которых имеются рестораны «Макдональдс», не воюют друг с другом. Единственное бесспорное «столкновение бигмаков» случилось в 1999 г., когда авиация НАТО бомбила Югославию.

Из «Лучшее в нас» Пинкера.

В принципе, это все, что я хотела сказать про уход корпораций и появления на их месте замещений.

Егор Холмогоров

В принципе именно 12 июня ажиотаж вокруг реинкарнации макдака совершенно логичен.



Макдональдс появился в России в январе 1990 года, обозначая нашу интеграцию в цивилизованный мир колонизацию. Декларация появилась в июне 1990 года, и означала становление демократической России как молодого суверенного государства нашу колонизацию.



То есть это символически родственные явления.



Сегодня День России отмечается с акцентом на нововоссоединенные территории. Мол мы деколонизировались и возвращаем земли. А реинкарнация Макдональдса тоже имеет акцент - вот они хотели разрушить наш привычный образ жизни с хрючевом , но мы им не дали и у нас снова будут котлеты с булкой.



То есть и то и другое символизируют корректирование символов и реалий 1990 года. Мол мы все та же ельцинская Раша, но уже не такая позорная.



Но вот всерьез попытки вырваться за рамки этой ельцинской модели по прежнему не делается.

Анатолий Несмиян

Бывший «Макдональдс» теперь будет называться «Вкусно и точка». Это такой сюжет импортозамещения. Однако здесь вопрос не столько экономики, сколько культурного и более того — геокультурного феномена. Чего, похоже, российская власть даже не поняла.

Макдональдс — это не про поесть. Точно так же как Zara или UNIQLO — это не про одеться. Это про узнаваемый стандарт. Он может не нравиться, может нравиться. Но это стандарт, который узнаваем во всем мире. Когда ты приезжаешь в другую страну и видишь знакомое название — ты автоматически идешь туда. Или наоборот — категорически не идешь. Но опять же, потому, что у тебя уже сформировано отношение к названию, к бренду.

В этом суть геокультурной глобализации. И в этой борьбе рубка идет почище, чем война за катакомбы «Азовстали». Мало того — победа над «Азовом» локальна. Она ничего не проецирует в будущее, если у вас нет символа, который вы можете предложить вместо. Геокультурная борьба — это всегда борьба смыслов. Вы продвигаете свой смысл, втискивая его в уже существующее смысловое и символьное пространство, отвоевываете свою делянку и доказываете его жизнеспособность через узнаваемость и привлекательность.

Союз создавал смыслы на глобальном уровне. Он создавал стандарты, которые даже сегодня еще теплятся. Он создавал легенды и мифы, которые подкреплялись в материальном мире. Какие символы на глобальном поле создала путинская Россия? ЧВК Вагнер разве что. Да то этот символ вторичен. Он неуникален, а потому пришел на уже существующую поляну, где и без него тесно.

«Вкусно и точка» - пока это просто про пожрать. Это неинтересно, не цепляет. Пока во всяком случае точно. Нет легенды, нет символа, нет традиций. На первой волне, наверное, какой-то ажиотаж случится, потом — ему придется работать локтями, пробиваясь на забитый рынок. И без нового символа даже в России шансов будет немного. Макдональдс создал легенду — БигМак. Как Ксерокс создал свою легенду, когда любой копировальный аппарат любой компании называют сначала ксероксом, а затем уточняют, о чем идет речь.

Пока единственной загадкой было имя новой сети. Но гораздо интереснее, какую легенду сможет создать эта сеть? Какой уникальный смысл будет ею создан. И насколько он сможет хотя бы на уровне карго-культа повторить легенду «Биг-Мака» или какого-нибудь «Биг тейсти». Давать оценки новой сети сейчас бессмысленно, но пока первые шаги не впечатляют.

Мария Баронова

Самое потрясающее в сюжете про Макдоналдс — это:

1) Отсутствие салатов, овощи для которых закупались в «Белой Даче».

2) Отсутствие Маккафе, полностью состоявшего из ингредиентов, производившихся в России.

А что случилось? А как так? Да неужели мы «без американцев» не можем сделать из своих продуктов бургеры.

Во-первых, как видим, не можем.

С первыми залпами по Харькову и Мариуполю сбежали не только американцы, но и вменяемые русские, которые обладали привилегией сбежать. И среди них оказались люди, заключавшие договоры в другой реальности и по низкой цене с «Белой Дачей», а также логисты, отвечавшие за поставки всех продуктов.

Произошла классика, описанная в книге «Sapiens» Юваля Харари:

"Вкусно и точка" вместе с фоном цвета хаки - отсыл к столовке Военторга

«Это в 19 веке нужно было напасть на Калифорнию, чтобы получить её богатства в виде золота. А если завтра Китай решит напасть на Голливуд, чтобы получить новые богатства Калифорнии — кино и техкомпании, то сценаристы и программисты просто улетят оттуда в Болливуд и куда-нибудь еще, и никакого Голливуда Китай не получит» (пересказано по памяти, уточните цитату сами)

А во-вторых. Сделать в своей персональной бургерной 100 бургеров в сутки по 500 рублей каждый — все могут.

Сделать миллионы бургеров по 150 рублей с идентичным стабильным вкусом и идентичным стабильным качеством сервиса — задача совсем иных масштабов.

А теперь представьте, что это не бургеры и не еда, а все остальное, что вы будете наблюдать через пять лет.

Родион Козлов

В 1990м приход Мака был событием знаковым. И дело не в общепите (понятно. что советский общепит - притча во языцех)

Макдональдс - это не про бургеры и картошку фри. Они там ужасны, не об этом хотел сказать. Основа глобального успеха Мака и главное событие, которое произошло за кадром в 1990м - пришла корпоративная культура нового типа. Корпоративная культура, быстро делающая тебя лояльным и исполнительным работником, практика отработки клиентских запросов с минимальным негативом.

Лого, бренд, миссия - квинтэссенция корп. культуры. Иконы и отченаш корпоративной церкви.

«Вкусно и точка», «будет не хуже», «руководство выбрало новый логотип» и все остальное - смерть этой культуры. "То, что я люблю", "I'm loving it" - это посыл органично выстраивающий клиентоцентричную коммуникацию. "Вкусно и точка" вместе с фоном цвета хаки - отсыл к столовке Военторга.

RIP

Константин Сонин

сможет ли новая сеть хотя бы стать прибыльной? Хотя бы в принципе продолжить работу?

Все уже отсмеялись по поводу нового логотипа бывшего "Макдоналдса", а вся история с заменой бренда - интересный эксперимент. Из таких, какие экономисту редко выпадают. Конечно, лучшего бы этого эксперимента не было - "Макдоналдс" ушёл из России из-за преступной войны против Украины, начатой 24 февраля. И раз уж эксперимент случился - будет интересно посмотреть на результаты. Даже Бог с ним, с 7% российского рынка, которые были у "Макдоналдса" - сможет ли новая сеть хотя бы стать прибыльной? Хотя бы в принципе продолжить работу?

Обсуждать логотип, честно говоря, довольно бессмысленно. Позиционирование продукта или услуги на рынке, воспринятие его потребителями - это нечто гораздо большее. В конце 1990-х я регулярно ходил в "Макдоналдс" около своей первой работы, на Маросейке, потому что там было намного чище, чем в окружающих ресторанах. Понятно, что успех новой сети будет зависеть от качества - и от единства этого качества по всем ресторанам - и дешевизны продукта, но удастся ли сохранить стандарты чистоты и освещения в помещениях?

Но российский "Макдоналдс" был гораздо большим, чем стандарт качества, чистоты и обслуживания. Это было целое социальное явление - одновременно и фаст-фуд, место, где можно дешево и быстро получить много калорий, для верхнего - скажем, "профессионального" - среднего класса, и "ресторан" для среднего класса и молодёжи. Место, куда можно пойти с друзьями, потому что там и дешёво, и безопасно, и чисто. Кому такая комбинация кажется простой и очевидной - подумайте ещё. И я не уверен, что это было бы таким классным местом для молодёжи городского среднего класса, если бы не было постфудом для профессионального.

Точно так же - московские снобы и не знают, что "Макдоналдс" - это семейный ресторан. Это место, куда ходят отмечать день рождения ребёнка. В комбинации доступность-чистота-безопасность нужна также и радость, и яркость. У новых владельцев может появиться искушение добавить алкоголь, то же пиво, которые очень выгодны, но это убьёт сеть как сеть семейных ресторанов.

У старшего поколения - тех, кто помнит открытие первого "Макдоналдса" в 1990-м году - он ассоциируется со словом "демократия". Конечно, тогда, ещё до демократии, с ней ассоциировалось много чего хорошего - и "Макдоналдс", который был на другом, инопланетном уровне по сравнению с советским общепитом по всему - тоже ассоциировался. Но там была и настоящая, неассоциированная демократия - то, что доступ к празднику получили не только партийные и советские деятели с их семьями, а все и праздник для всех в Макдаке один и тот же. Не совковое равенство в части нищеты и уныния, а хорошее. И я в нём эту демократию - доступность праздника и равенство - видел и в 2021 году, через много лет после того, как политическая демократия в России давно свернулась.

Конечно, я желаю новому бизнесу успеху - как всякому бизнесу, который пытается сделать людей счастливее. Но замена "Макдоналдса" - не производственных линий, а продукта и социального явления выглядит очень сложной задачей.

У украинцев все эти российские страсти по "Макдональдсу" вызывают только презрение.

Александр Нойнец

Поразительно, что в РФ все новости - только про Макдональдс. Там у них, к слову сказать, одновременно открывается ПМЭФ - Питерский Международный Экономический Форум, который у них всегда считался типа них*я себе мощным событием, на нем даже Путин выступал обычно, так вот всем на него пох*й. Макдональдс всех интересует. Ещё там сегодня праздник большой православный, праздник Святой Троицы, так вот на него всем также абсолютно пох*й.

Уже две недели основная тема российских социально-экономических новостей - Макдональдс. Как он будет называться. Какие торговые марки зарегистрированы. Какое будет меню. Какие цены. Всё такое.

Патриотические государственные каналы опубликовали новость, что новый владелец пообещал увеличить количество ресторанов в ближайшие годы с 850 до 1000.

Оппозиционные каналы опубликовали также новость, что доставки не будет, кока-кола продаётся, пока запасы не кончатся, а потом её не будет, и с упаковкой проблемы.

У кого бигмак - за тем и сила

Но и те и другие пишут сугубо о Макдональдсе. Как минимум по две новости в день, обычно больше. И я уверен, что это не маркетинг, я подписан на всё что попало в РФ, включая места, в которые рекламные бюджеты не дотекают точно. Нет, их реально корёжит конкретно Макдональдс.

Я так понимаю, Макдональдс - самая зримая, самая наглядная иллюстрация санкций и прочего эха войны. Всё остальное что ушло - или не такое востребованное, или пока что распродаются запасы и кажется что оно есть, или просто москали не в курсе да им и пох*й, не летают самолеты, падают, так мы и не летали.

Но вообще ситуация, при которой великая мощная держава с огромной по версии одного подполковника нашего культурой, с самой сильной на континенте армией, ну и что там они ещё про себя пизд%ли, так вот ситуация заключается в том, что всю эту державу интересует только будет ли биг мак, и надолго ли хватит колы. Не война, не экономика, не культура, не политика. Биг мак интересует.

Это вам конечно, не позорная упадочная западная культура потребления. Это загадочная душа, это культура. Толстой, Тургенев, филе-о-фиш.

"Вот ты иностранец думаешь, что сила в деньгах. А я думаю, что сила в бигмаке. У кого бигмак - за тем и сила" - как метко заметил Данила Багров.