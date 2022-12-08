Журнал Politico назвал Владимира Путина "неудачником года"

Авторитетный американский журнал Politico, подводя итоги года, назвал Владимира Путина неудачником года. "Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, какой был СССР. Вместо этого его вторжение низвело его страну до стран третьего ряда", — написало издание. При этом президент России остаётся в списке 28 самых влиятельных политиков Европы. Журнал в своём рейтинге определил его в группу "мечтателей".

"Другие бы на его месте зафиксировали потери и отступили, но из-за упрямости Путина война, скорее всего, затянется, — отмечает редакция. — Для Европы это будет по-прежнему означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и газа, которые окажут давление на экономику и политическую систему. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей".

Самым влиятельным европейцем журнал признал президента Украины Владимира Зеленского. "[Европа] переосмысливает, что вообще означает быть европейцем, — написано в редакционной статье. – И в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом".