Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.

В материале, посвящённом Зеленскому, издание отмечает, что украинский лидер стал воплощением мужества и стойкости своего народа.

По мнению Financial Times, 44-летний Зеленский – это полная противоположность президента России Владимира Путина, который "одержим возрождением империи".

Газета сравнивает Зеленского с бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить британцев во времена Второй мировой войны. Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании. В частности, этим он убедил европейцев в необходимости поддержки – в том числе чтобы противостоять Путину, пишет Financial Times.

По мнению авторов статьи, решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне, побудив украинскую армию и народ к сопротивлению.

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