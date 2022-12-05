Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.

В материале, посвящённом Зеленскому, издание отмечает, что украинский лидер стал воплощением мужества и стойкости своего народа.

По мнению Financial Times, 44-летний Зеленский – это полная противоположность президента России Владимира Путина, который "одержим возрождением империи".

Газета сравнивает Зеленского с бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить британцев во времена Второй мировой войны. Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании. В частности, этим он убедил европейцев в необходимости поддержки – в том числе чтобы противостоять Путину, пишет Financial Times.

По мнению авторов статьи, решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне, побудив украинскую армию и народ к сопротивлению.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG