Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского

Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

"За доказательство того, что мужество может быть столь же заразно, как и страх; за способность объединить людей и народы для защиты свободы; за напоминание миру о хрупкости демократии и мира Владимир Зеленский и украинский дух объявлены персонами года Time." - говорится в заявлении издания. Под "украинским духом" журнал подразумевает жителей Украины и других стран, которые стали символами сопротивления российской агрессии.

Time также назвал героинь года - ими стали иранские женщины, которые протестуют против "неправильного" ношения хиджаба. Инноватором года, по версии журнала, стал глава программы запуска телескопа "Джеймс Уэбб" Грегори Робинсон. Time также назвал актрису Мишель Йео иконой года, американского бейсболиста Аарона Джаджа спортсменом года, а участниц южнокорейской группы Blackpink артистками года.

Ранее Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times. В материале, посвящённому украинскому президенту, издание отмечает, что он стал воплощением мужества и стойкости своего народа.