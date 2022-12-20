Журнал The Economist назвал Украину страной года

Украина стала страной года по версии британского журнала The Economist.

"Обычно такой чести удостаивается страна, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Так что Украина, в каком-то смысле, необычный выбор – поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения Владимира Путина. Много людей погибло. Города были разгромлены и обуглены. Миллионы людей покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества. И все же украинцы проявили себя в этом году", – говорится в публикации.

В 2021 году журнал выбрал страной года Италию – за грамотно проводимую политику на фоне коронавирусной пандемии и сглаживание внутриполитических противоречий. А в 2019 страной года был выбран Узбекистан – журналисты издания отметили, что ситуация в стране заметно улучшилась благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева.