В Иране упразднена полиция нравов, заявил генпрокурор страны

В Иране упразднена полиция нравов. Об этом заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Решение принято на фоне массовых протестов, продолжающихся уже больше двух месяцев.

"Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием," - добавил генпрокурор.

Монтазери также сообщил, что правительство может пересмотреть закон, предписывающий женщинам обязательное ношение хиджаба. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается совместно парламентом и Министерством юстиции, решение может быть вынесено через одну-две недели.

Ранее официальные лица Ирана не допускали возможности, что требования протестующих могут быть выполнены. В разжигании беспорядков иранские власти обвиняли США, Израиль, связанные с ними "террористические и сепаратистские группы", а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке.

Полиция нравов, официально называвшаяся "патрулём поведения", была основана в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Её сотрудники следили за соблюдением иранцами, в первую очередь женщинами, "правил скромности" и ношением хиджаба. Иранки многократно свидетельствовали о грубости и оскорблениях со стороны патрульных.