В Иране упразднена полиция нравов, заявил генпрокурор страны

В Иране упразднена полиция нравов. Об этом заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Решение принято на фоне массовых протестов, продолжающихся уже больше двух месяцев.
"Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием," - добавил генпрокурор.
Монтазери также сообщил, что правительство может пересмотреть закон, предписывающий женщинам обязательное ношение хиджаба. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается совместно парламентом и Министерством юстиции, решение может быть вынесено через одну-две недели.
Ранее официальные лица Ирана не допускали возможности, что требования протестующих могут быть выполнены. В разжигании беспорядков иранские власти обвиняли США, Израиль, связанные с ними "террористические и сепаратистские группы", а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке.
Полиция нравов, официально называвшаяся "патрулём поведения", была основана в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Её сотрудники следили за соблюдением иранцами, в первую очередь женщинами, "правил скромности" и ношением хиджаба. Иранки многократно свидетельствовали о грубости и оскорблениях со стороны патрульных.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует демонстрантов. По данным базирующейся в Осло организации по правам человека в Иране (IHR), в ходе протестов более 400 человек, в том числе несколько десятков несовершеннолетних, были убиты правительственными войсками по всей стране. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
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