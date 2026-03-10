Журналист "Медузы" Кузнец заочно приговорен к двум с половиной годам

Военного эксперта издания "Медуза" Дмитрия Кузнеца заочно приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности "нежелательной" организации. Также суд на пять лет лишил его права администрировать сайты.

Об этом во вторник сообщила прокуратура Москвы. Там отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Никулинской межрайонной прокуратуры и рассматривалось в отсутствие подсудимого, которому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поводом для преследования стали шесть аудиозаписей в соцсетях "Медузы" с участием Кузнеца, в которых он, как отметили в прокуратуре, "осуществляет распространение информационных материалов, затрагивающих различные события, происходящие на территории Российской Федерации".

Дмитрий Кузнец находится за пределами России, отмечает "Медуза".

В январе 2023 года Генпрокуратура России объявила "Медузу" так называемой нежелательной организацией, сославшись на то, деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Уголовные дела возбуждены уже в отношении нескольких сотрудников "Медузы"; десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с изданием или репостивших его материалы в соцсетях, получили административные штрафы.

В конце декабря 2025 года Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя "Медузы" Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности "нежелательной" организации.

В России участие в деятельности "нежелательной организации" или репост её материалов может грозить административная ответственность. Повторное участие после вступившего в силу решения по административному делу грозит уголовным преследованием.







