Журналист Михаил Афанасьев получил 5,5 лет по делу о "фейках"

Пять лет и шесть месяцев колонии общего режима назначил суд в Абакане главному редактору хакасского издания "Новый фокус" Михаилу Афанасьеву по делу о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокурор запрашивал для него шесть лет лишения свободы.

Афанасьев стал первым российским журналистом, осужденным за распространение "фейков" о войне "с использованием служебного положения". Вину он не признал.

Суд также запретил журналисту заниматься редакторской и издательской деятельностью в течение двух с половиной лет.

Поводом для уголовного преследования Афанасьева послужила его статья на сайте издания "Новый фокус" об 11 сотрудниках ОМОНа из Хакасии, которые отказались от участия в боевых действиях в Украине из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования.

В ходе прений в суде Михаил Афанасьев подчеркнул, что "единственным мотивом публикации было привлечь внимание к застарелым проблемам внутри хакасского ОМОНа", но ни в коем случае не "дискредитировать" бойцов ОМОНа.

"Чтобы спецназовцы по чьей-то глупости не угодили в беду, последствия которой невозможно будет уже исправить. Как и любому человеку, мне хотелось помочь нашим полицейским избавиться от „болячек их отряда“. Подставить „перо и плечо“ ближним своим, лишенным возможности рассказать о своих проблемах, беспокойствах и тревогах. Это все, чем я мог им помочь", - сказал Афанасьев в суде.

Журналиста задержали через девять дней после публикации материала - 13 апреля 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО.

Один из адвокатов Афанасьева рассказал Сибирь.Реалии, что защита собирается обжаловать приговор.

Михаил Афанасьев дважды становился лауреатом премии Сахарова "За журналистику как поступок" и первым иностранным лауреатом премии Клуба публицистов Швеции.

Глава центра защиты прав СМИ Галина Арапова считает, что обвинение Афанасьева преследовало цель заглушить последнее независимое медиа в Хакасии. "Этот приговор — очередной пример отсутствия правосудия", — сказала она Би-би-си.