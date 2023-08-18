Журналиста Карена Шаиняна объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна. Его карточку в базе разыскиваемых обнаружила "Медиазона".

В июле 2023 года Шаиняна внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. По словам журналиста, он до сих пор не знает, в чём суть его уголовного дела. "Они не сообщают моему адвокату даже статью", – сказал он.

С 2020 года Шаинян ведёт ютьюб-канал, где публикует видео о жизни ЛГБТ-персон и о последствиях российского вторжения в Украину. После начала войны Шаинян переехал в Германию. Вскоре Минюст России внёс его в список иностранных агентов. Иноагентом в России могут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато.