Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Против журналиста Карена Шаиняна возбудили дело об экстремизме

Карен Шаинян

Против российского журналиста Карена Шаиняна, предположительно, возбуждено дело по одной из так называемых экстремистских статей. Об этом говорит то, что в пятницу его имя появилось в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По какой именно статье преследуют Шаиняна и что ему вменяют в вину, не уточняется.

Сам Шаинян на запрос "Новой газеты - Европа" ответил, что ему о внесении в список "экстремистов" и уголовном преследовании пока не сообщали.

Карен Шаинян - тележурналист и открытый гей. В России он создавал программы о жизни ЛГБТ-людей. После начала военного вторжения России в Украину переехал в Германию, где совместно с берлинским телеканалом OstWest делает передачу "За гранью", в которой говорит о последствиях войны.

Последний выпуск передачи был посвящён россиянам, дезертировавшим с украинского фронта, и правозащитным организациям, которые помогают им осуществить побег.

В прошлом году Минюст России внеёс Шаиняна в список так называемых иностранных агентов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG