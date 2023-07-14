Против журналиста Карена Шаиняна возбудили дело об экстремизме

Против российского журналиста Карена Шаиняна, предположительно, возбуждено дело по одной из так называемых экстремистских статей. Об этом говорит то, что в пятницу его имя появилось в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По какой именно статье преследуют Шаиняна и что ему вменяют в вину, не уточняется.

Сам Шаинян на запрос "Новой газеты - Европа" ответил, что ему о внесении в список "экстремистов" и уголовном преследовании пока не сообщали.

Карен Шаинян - тележурналист и открытый гей. В России он создавал программы о жизни ЛГБТ-людей. После начала военного вторжения России в Украину переехал в Германию, где совместно с берлинским телеканалом OstWest делает передачу "За гранью", в которой говорит о последствиях войны.

Последний выпуск передачи был посвящён россиянам, дезертировавшим с украинского фронта, и правозащитным организациям, которые помогают им осуществить побег.

В прошлом году Минюст России внеёс Шаиняна в список так называемых иностранных агентов.