Журналиста МК допросили по делу о вымогательстве у Алишера Усманова

Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского после обыска в квартире доставили во вторник в Следственный комитет для допроса. Адвокат журналиста сообщал, что возбуждено дело по статьям о клевете и вымогательстве. По словам самого Сперанского, речь идет об уголовном деле о вымогательстве у одного из богатейших россиян Алишера Усманова и у одного из самых богатых казахстанцев Кенеса Ракишева.

В ходе обыска у журналиста изъяли телефон, флэшки и компьютер.

Позже проект "ОВД-Инфо" сообщил, что Сперанского отпустили. Никаких ограничений на него не накладывали, он находится в статусе свидетеля.

В разговоре с телеграм-каналом Baza журналист заявил, что следователь спрашивал его только о возможной связи с анонимным телеграм-каналом "ВЧК-ОГПУ". У канала более 400 тысяч подписчиков. Там часто публикуются основанные на сообщениях источников посты о действиях российских спецслужб. Сперанский пишет на криминальную и правовую тематику, в том числе — о спецслужбах.

На прошлой неделе в Москве были арестованы на два месяца сразу шестеро администраторов крупных телеграм-каналов: троих по обвинению в вымогательстве у государственного Промсвязьбанка и троих по делу о мошенничестве.

Среди них бывшая журналистка газет "Коммерсантъ" и "Известия" Александра Баязитова. Баязитова— автор телеграм-канала “Адские бабки” и журналист-фрилансер, сотрудничающий, в частности, с прокремлёским таблоидом Life.ru. По её словам, причиной возбуждения дела стала статья о коррупции в Промсвязьбанке и тому, как это повлияло на ход боевых действий в Украине.