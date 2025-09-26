Ссылки для упрощенного доступа

Журналиста The Insider Тимура Олевского объявили в розыск

Тимур Олевский
Тимур Олевский
МВД России объявило в розыск шеф-редактора новостной службы The Insider Тимура Олевского, сообщает РИА "Новости".

В карточке в базе ведомства говорится, что журналист "разыскивается по статье УК". В июле прокуратура в Москве возбудила против него уголовное дело по статье об участии в деятельности "нежелательной организации" – таковой российские власти объявили The Insider.

Олевскому вменили в вину участие в трёх эфирах издания, которые, как утверждается, были направлены на "продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике России и дискредитацию органов государственной власти".

