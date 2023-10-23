Журналистка Лиза Лазерсон сообщила, что не вернётся на "Живой гвоздь"

Журналистка Лиза Лазерсон сообщила, что не вернётся в эфир интернет-канала "Живой гвоздь". Ранее она была временно отстранена от работы после того, как рассказала в прямом эфире канала антисемитский анекдот. Лазерсон сравнила своё отстранение с преследованием за политические анекдоты в СССР.

21 октября в ходе онлайн-марафона в поддержку канала Лазерсон в диалоге с его основателем Алексеем Венедиктовым рассказала анекдот о "разнице между вагоном с бетоном и вагоном с мёртвыми еврейскими младенцами", сопроводив его комментарием "Актуалочка!" Она подчеркнула, что это её любимый анекдот.

Немедленной реакции от Венедиктова в эфире не последовало, он позже сказал, что плохо слышал эфир. Высказывание ведущей вызвало резкое возмущение зрителей марафона, в том числе живущих в Израиле. На следующий день и Венедиктов, и Лазерсон принесли извинения. Венедиктов добавил, что отстраняет Лазерсон от эфира на два месяца.

Лазерсон, однако, заявила, что увольняется с канала. "Анекдот был действительно ужасным, но он прозвучал в начале шестичасового эфира по сбору донатов в пользу "Живого гвоздя" по просьбе донатера, в присутствии Алексея Венедиктова, который позже сказал, что у него были в этот момент проблемы со связью. Теперь я понимаю, почему в Советском Союзе за анекдоты сажали", - написала она.