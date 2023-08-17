"Газпром-медиа" не продлил права на товарные знаки "Эха Москвы"

Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" большинством голосов высказался против продления прав на товарные знаки "Радио Эхо Москвы" и "Эхо Москвы". Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По его словам, за продление проголосовала только представительница радиостанции, гендиректор воздержалась, а два представителя "Газпром-медиа" высказались "против".

Венедиктов высказал мнение, что результаты голосования доказывают сговор между "Газпром-медиа" и агентством "Россия сегодня", которое ранее подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". За сговором, по словам Венедиктова, стоит администрация президента России.

У совета директоров есть ещё несколько месяцев, чтобы изменить решение, чего и будет добиваться радиостанция, сказал Венедиктов, добавив, что в противном случае он планирует идти в суд.