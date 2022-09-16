Журналистка Мария Пономаренко вскрыла вены в СИЗО. Она жива

Журналистка издания RusNews Мария Пономаренко вскрыла вены в СИЗО Барнаула. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Пономаренко жива, ей оказана медицинская помощь. Тем не менее суд отказался изменить ей меру пресечения. Журналистка находится под арестом по обвинению в распространении фейков о российской армии; на свободе у нее остались две несовершеннолетние дочери.

Мария Пономаренко была задержана 23 апреля в Санкт-Петербурге. 27 апреля суд постановил арестовать ее по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. Поводом к возбуждению дела стал её пост в социальных сетях об обстреле драматического театра в Мариуполе, где укрывались мирные жители. Из Петербурга Пономаренко этапировали в Барнаул.

С 6 по 13 сентября Пономаренко была помещена в карцер в СИЗО: по мнению администрации СИЗО, она разбила окно в камере. Мария Пономаренко страдает клаустрофобией и демонстративным неврозом, её психическое состояние ухудшилось из-за тяжелых условий содержания.

В Алтайском краевом суде Пономаренко заявила, что, помимо собственного психического состояния, её угнетает также информация о её дочерях, которые страдают от разлуки с матерью. Однако суд постановил, что Пономаренко должна по-прежнему оставаться в СИЗО - как минимум до 29 сентября.

Ранее Мария Пономаренко в ходе следственных мероприятий была помещена в психиатрическую больницу для проведения судебно-психиатрической экспертизы, и сообщала о насилии над ней в больнице.