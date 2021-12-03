Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Журналистка Радио Свобода сообщила об угрозах и атаке на ее телефон

Журналистка Радио Свобода и ведущая телеграм-канала ФемВремя Карина Меркурьева заявила об угрозах и DDoS-атаке. Её номер телефона, номер телефона её мамы, а также адреса электронных почт опубликовали в открытом доступе представители женоненавистнического движения. Причиной атаки, по их словам, послужила позиция журналистки по поводу ЛГБТ-сообщества и феминизма. Об этом сообщила Радио Свобода сама Меркурьева.

На номер телефона журналистки и на номер телефона её мамы каждую секунду приходят коды подтверждения из различных магазинов. Кроме того, мошенники неоднократно пытались взять кредит на их имена и атакуют их в телеграме. За вечер они получили более тысячи сообщений.

Ранее в открытый доступ были выложены данные банковской карты журналистки, ссылки на соцсети и домашний адрес её мамы, а один из представителей женоненавистнического сообщества обещал "прийти в гости с тортиком".

В начале ноября о подобной атаке сообщала феминистка Дарья Серенко. Она столкнулась с угрозами после того, как опубликовала в фейсбуке пост, в котором отметила, что в СМИ указывается национальность человека, совершившего преступление, только если он мигрант.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG