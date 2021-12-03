Журналистка Радио Свобода сообщила об угрозах и атаке на ее телефон

Журналистка Радио Свобода и ведущая телеграм-канала ФемВремя Карина Меркурьева заявила об угрозах и DDoS-атаке. Её номер телефона, номер телефона её мамы, а также адреса электронных почт опубликовали в открытом доступе представители женоненавистнического движения. Причиной атаки, по их словам, послужила позиция журналистки по поводу ЛГБТ-сообщества и феминизма. Об этом сообщила Радио Свобода сама Меркурьева.

На номер телефона журналистки и на номер телефона её мамы каждую секунду приходят коды подтверждения из различных магазинов. Кроме того, мошенники неоднократно пытались взять кредит на их имена и атакуют их в телеграме. За вечер они получили более тысячи сообщений.

Ранее в открытый доступ были выложены данные банковской карты журналистки, ссылки на соцсети и домашний адрес её мамы, а один из представителей женоненавистнического сообщества обещал "прийти в гости с тортиком".

В начале ноября о подобной атаке сообщала феминистка Дарья Серенко. Она столкнулась с угрозами после того, как опубликовала в фейсбуке пост, в котором отметила, что в СМИ указывается национальность человека, совершившего преступление, только если он мигрант.