Журналистка Юлия Вишневецкая вышла на свободу после ареста

Журналистка, внештатный корреспондент Радио Свобода Юлия Вишневецкая в субботу вышла на свободу, отбыв срок административного ареста, который ей назначил суд в Дагестане. Как сообщила Вишневецкая Радио Свобода, она вернулась в Москву.

Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале. Суд арестовал её на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Для отбытия наказания её доставили в селение Карабудахкент. Власти первоначально отрицали это, что вызвало опасения о безопасности Вишневецкой. Впоследствии информация о том, что она в Карабудахкенте, подтвердилась.

26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.

Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов. Во время судебного заседания Вишневецкая сообщила, что по заданию редакции присутствовала на митинге в Махачкале, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации. Суд, однако, счел её участником акции.

Задержание документалиста осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, – заявил он. – Она должна быть немедленно освобождена".