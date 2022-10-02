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Журналистка Юлия Вишневецкая вышла на свободу после ареста

Юлия Вишневецкая

Журналистка, внештатный корреспондент Радио Свобода Юлия Вишневецкая в субботу вышла на свободу, отбыв срок административного ареста, который ей назначил суд в Дагестане. Как сообщила Вишневецкая Радио Свобода, она вернулась в Москву.

Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале. Суд арестовал её на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Для отбытия наказания её доставили в селение Карабудахкент. Власти первоначально отрицали это, что вызвало опасения о безопасности Вишневецкой. Впоследствии информация о том, что она в Карабудахкенте, подтвердилась.

26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.

Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов. Во время судебного заседания Вишневецкая сообщила, что по заданию редакции присутствовала на митинге в Махачкале, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации. Суд, однако, счел её участником акции.

Задержание документалиста осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, – заявил он. – Она должна быть немедленно освобождена".

  • Юлия Вишневецкая – корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".

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