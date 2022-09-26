В Дагестане вновь начались акции против мобилизации

В Махачкале и Хасавюрте возобновились стихийные митинги против мобилизации на войну с Украиной, сообщает "Кавказ.Реалии".

По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Около 20 её участников задержали.



На митинг в Хасавюрте пришли около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивляются.



Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.