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В Дагестане вновь начались акции против мобилизации

Массовая драка на митинге в Махачкале, 26 сентября

В Махачкале и Хасавюрте возобновились стихийные митинги против мобилизации на войну с Украиной, сообщает "Кавказ.Реалии".

По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Около 20 её участников задержали.


На митинг в Хасавюрте пришли около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивляются.


Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.

  • 25 сентября в Махачкале проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
  • В этот же день кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух. Также 25 сентября на площади перед Домом правительства в Нальчике собрались около двух десятков женщин, протестующих против мобилизации для участия в войне в Украине.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами масштабы мобилизации не ограничены.

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