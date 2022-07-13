Журналистке "Белсата"Катерине Андреевой дали ещё 8 лет колонии

Гомельский областной суд в Беларуси приговорил журналистку канала "Белсат" Катерину Андрееву (Бахвалову) к 8 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене государству. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Дело рассматривалось чуть больше недели, первое заседание прошло 4 июля. Что именно легло в основу обвинения неизвестно.В резолютивной части приговора, которую зачитал сегодня судья, говорилось о передаче неких государственных секретов иностранной организации, рассказал The Insider муж Андреевой Игорь Ильяш. "Это безусловно месть за ее профессиональную деятельность", - сказал Ильяш о новом приговоре.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий заявил, что суд над Катериной Андреевой организован властями, чтобы "внушить страх другим журналистам и обществу в целом, и показать, что такую расправу можно устроить над любым человеком в Беларуси".

Это второй приговор Андреевой. 18 февраля 2021 года суд в Минске признал Андрееву и ее коллегу Дарью Чульцову виновными в нарушении порядка за ведение стрима с акции протеста 15 ноября 2020 года. Журналисток приговорили к 2 годам колонии. Андреева отбывала наказание в гомельской женской колонии №4.Она должна была выйти на свободу в сентябре.

Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политическими заключёнными.

О новом уголовном деле в отношении журналистки "Белсата" стало известно в феврале . После этого её перевели из колонии в следственный изолятор в Гомеле. Суд мог начаться уже в мае, но по неизвестной причине откладывался.