Журналистке "Белсата"Катерине Андреевой дали ещё 8 лет колонии

Гомельский областной суд в Беларуси приговорил журналистку канала "Белсат" Катерину Андрееву (Бахвалову) к 8 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене государству. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Дело рассматривалось чуть больше недели, первое заседание прошло 4 июля. Что именно легло в основу обвинения неизвестно.В резолютивной части приговора, которую зачитал сегодня судья, говорилось о передаче неких государственных секретов иностранной организации, рассказал The Insider муж Андреевой Игорь Ильяш. "Это безусловно месть за ее профессиональную деятельность", - сказал Ильяш о новом приговоре.
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий заявил, что суд над Катериной Андреевой организован властями, чтобы "внушить страх другим журналистам и обществу в целом, и показать, что такую расправу можно устроить над любым человеком в Беларуси".
Это второй приговор Андреевой. 18 февраля 2021 года суд в Минске признал Андрееву и ее коллегу Дарью Чульцову виновными в нарушении порядка за ведение стрима с акции протеста 15 ноября 2020 года. Журналисток приговорили к 2 годам колонии. Андреева отбывала наказание в гомельской женской колонии №4.Она должна была выйти на свободу в сентябре.
Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политическими заключёнными.
О новом уголовном деле в отношении журналистки "Белсата" стало известно в феврале . После этого её перевели из колонии в следственный изолятор в Гомеле. Суд мог начаться уже в мае, но по неизвестной причине откладывался.
- "Белсат" создан в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). В июле 2021 года белорусские власти признали сайт телеканала и его страницы в соцсетях экстремистскими.
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и последовавших за ними протестов белорусские власти устроили массовые репрессии против оппозиционных политиков, правозащитников и независимых СМИ. Десятки тысяч человек были арестованы, заведено больше тысячи уголовных дел. По подсчётам правозащитного центра "Весна", под арестом или в заключении в конце прошлого года находились 907 политических заключённых.
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