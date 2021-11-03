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Минск признал телеканал "Белсат" экстремистским формированием

Белорусское МВД признало польский телеканал "Белсат" и его соцсети экстремистским формированием.

"Белсат" активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко после президентских выборов в 2020 года. Журналистов телеканала неоднократно задерживали. В ноябре прошлого года сотрудницы издания Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы и осуждены на два года колонии за освещение мирной акции.

1 ноября суд в Минске арестовал на 15 суток журналистку "Белсата" Ирину Славникову и её мужа Александра Лойко. Их обвинили в хранении на своих страницах в Facebook экстремистских материалов.

"Белсат" создан в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). В июле 2021 года белорусские власти признали экстремистскими сайт телеканала и его страницы в соцсетях.

В октябре белорусское МВД получило право запрещать группы в соцсетях. За это время были объявлены экстремистскими около двадцати групп и чатов в телеграме. Милиция грозит уголовной ответственностью не только их администраторам каналов, но и подписчикам. Юристы говорят, что чтение записей не может считаться экстремисткой деятельностью.

По данным правозащитников, власти продолжают оказывать давление на журналистов и проводить обыски в редакциях и домах сотрудников независимых СМИ. Центр "Весна" сообщал, что сейчас в заключении находятся порядка 30 журналистов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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