Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, сообщает Bloomberg.

В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.

Это первый случай за последние десять лет, когда Россия фактически высылает британского журналиста. В 2011 году был депортирован на родину корреспондент The Guardian в Москве Люк Хардинг. Он стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания холодной войны. В 2014 году запретили въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру. Польскому корреспонденту ежедневной "Газеты Выборча" Вацлаву Радзивиновичу было приказано покинуть Россию в 2015 году.

9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила Лукашенко о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостнями".

А на вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что всё это выдумки западных СМИ.

Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.