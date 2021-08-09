Великобритания ввела санкции против близкого к Лукашенко миллиардера

Правительство Великобритании ввело санкции против российского миллиардера Михаила Гуцериева. В сообщении кабинета он назван "одним из главных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко".

Лондон также ввел секторальные санкции против Белоруссии в сфере торговли, финансов и авиации. Пакет ограничений включает в себя:

Запрет белорусским авиакомпаниям летать над королевством и садиться в британских аэропортах и запрет британскому бизнесу помогать в техобслуживании самолетов Лукашенко и других белорусских руководителей;

Торговые ограничения в отношении калия, нефтепродуктов, а также товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, которые используются в производстве сигарет, товаров и технологий двойного назначения;

Финансовые меры, которые запрещают британским компаниям покупать белорусские ценные бумаги, связанных с госпредприятиями республики, а также предоставлять кредиты;

"Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсификации выборов", – заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Александр Лукашенко так отреагировал на очередные санкции во время пресс-конференции 9 августа: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские"! Гуцериев их пока не комментировал.

Предыдущий - четвёртый - пакет санкций Великобритания, совместно с США, Канадой и ЕС, ввела 21 июня как ответ на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которого был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич. Санкционный список состоит из 78 физических лиц и 8 организаций.

Санкции на Михаила Гуцериева на том же основании в июне наложил Европейский союз, позже – Швейцария. После чего бизнесмен вышел из состава директоров "Русснефти" и совета директоров группы "Сафмар". Журнал Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,5 миллиарда долларов.