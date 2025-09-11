Журналистку из Коми и активистку из Бурятии объявили в розыск

МВД России объявило в розыск по уголовным делам журналистку из Коми Елену Соловьёву и бурятскую активистку Раджану Дугарову. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу данных министерства. Соловьёва и Дугарова не живут в России.

Елену Соловьёву, которая сотрудничала с рядом СМИ, в том числе Север.Реалии, объявили "иностранным агентом" в октябре 2021 года. Она уехала в Канаду, после чего, как пишет "Медиазона", перестала сдавать "иноагентские" отчеты в Минюст России. Из-за этого против неё возбудили дело о неисполнении обязанностей "иностранного агента".

Соловьёва сейчас пишет тексты на французском для канадских медиа и ведет подкаст "Голоса леса" об истории и мифологии народа коми.

В отношении Раджаны Дугаровой, по данным бурятских медиа, возбуждено дело о призывах против безопасности России. Активистка живет в США, сообщает "Настоящее Время". 22 августа российский Минюст признал её "иноагентом", заявив, что она выступала против войны с Украиной, призывала к нарушению территориальной целостности России и сотрудничала с организациями, признанными в стране нежелательными.