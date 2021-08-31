Журналистку не пустили на хакатон из-за её статуса иноагента

Проект "Информационная культура", который занимается исследованием открытых данных, отказался сотрудничать с журналисткой Алесей Мароховской из-за её статуса "иностранного агента". Об этом она сама рассказала в фейсбуке.

По словам Мароховской, "Информационная культура" предложила ей быть ментором на хакатоне в декабре в Екатеринбурге. Однако 30 августа с журналисткой не стали заключать контракт, объяснив это тем, что, по мнению юристов, для самого проекта есть риск стать иноагентом. "Вот так вот "замечательные" коллеги первыми мне продемонстрировали, что значит быть иноагентом в России: тебя будут чураться", — написала журналистка.

Директор "Информационной культуры" Иван Бегтин ответил Мароховской в комментариях, что проект работает "только в легальном правовом поле со всеми его ограничениями" и что решение об отказе от сотрудничества с ней принимал он сам. По его словам, "Информационная культура" существует в сложных условиях, под давлением, о котором не пишет публично. Бегтин извинился за "недоразумение", подчеркнув, что ему также "неприятна вся эта ситуация с инагентами".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что внесение журналистов в реестр СМИ — "иностранных агентов" — "не эквивалент запрета на профессию".

20 августа Минюст России внёс телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях, в список СМИ- "иностранных агентов". Алеся Мароховская получила этот статус вместе с пятью другими журналистами издания.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Таким образом, в списке СМИ-иноагентов числится 43 юридических и физических лица. Cреди них – несколько русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения – в российских судах и Европейском суде по правам человека.