Журналистку "Север.Реалии" оштрафовали за интервью c философом

Псковский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей журналистку издания "Север.Реалии" Светлану Прокопьеву. Ранее на неё составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии.

Поводом для нового преследования журналистки стало интервью с историком и философом Василием Жарковым. По мнению властей, с его помощью Прокопьева "оказывает психологическое воздействие на читателей".

Разговор Прокопьевой с Жарковым "Север.Реалии" публиковали в феврале этого года. В нём историк рассуждает о войне, ядерном тоталитаризме и сценариях будущего в послепутинской России.

Эксперты, работавшие с текстом интервью по заказу Центра противодействия экстремизму, пришли к заключению, что Прокопьева определяет действия российской армии "как ведение войны, инициатором которой стала наша страна".