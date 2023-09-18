Журналистку "Север.Реалии" оштрафовали за интервью c философом

Псковский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей журналистку издания "Север.Реалии" Светлану Прокопьеву. Ранее на неё составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии.
Поводом для нового преследования журналистки стало интервью с историком и философом Василием Жарковым. По мнению властей, с его помощью Прокопьева "оказывает психологическое воздействие на читателей".
Разговор Прокопьевой с Жарковым "Север.Реалии" публиковали в феврале этого года. В нём историк рассуждает о войне, ядерном тоталитаризме и сценариях будущего в послепутинской России.
Эксперты, работавшие с текстом интервью по заказу Центра противодействия экстремизму, пришли к заключению, что Прокопьева определяет действия российской армии "как ведение войны, инициатором которой стала наша страна".
- В середине июня 2023 года Минюст России внёс Светлану Прокопьеву в реестр иностранных агентов.
- В 2019 году в отношении журналистки возбудили дело об оправдании терроризма после комментария "Эху Москвы" о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Обвинение запрашивало для неё 6 лет колонии и запрет на журналистскую деятельность в течение 4 лет. Суд назначил Прокопьевой наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Она всё ещё обжалует приговор в ЕСПЧ.
- Дело Светланы Прокопьевой стало самым известным из всех случаев, связанных с оправданием терроризма в России. Оно вызвало международный протест журналистских и правозащитных организаций, за псковскую журналистку вступились Совет по правам человека при Президенте России, Союз журналистов России, Профсоюз журналистов и работников СМИ, ассоциация "Свободное слово" и другие. Письмо в её поддержку подписали более 400 российских журналистов, а петиция в её защиту набрала более 150 тысяч подписей.
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