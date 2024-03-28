Журналистку SOTAvision после обысков и допроса отправили в изолятор

Журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую после двух ночных обысков и допроса отправили с изолятор временного содержания. Сегодня, 28 марта, следователи планируют допросить её по "делу ФБК".

Вчера, 27 марта, Фаворская должна была выйти из московского спецприёмника "Сахарово" после десяти суток ареста за неповиновение полицейским в кафе. Её пришли встречать фотограф Александра Астахова и журналистка Анастасия Мусатова. Всех троих задержали.

Фаворскую повезли на обыск домой – стало известно, что она проходит по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который российские власти считают экстремистским. После обыска в квартире Фаворской, обыск провели и в квартире её родителей. Около трёх утра журналистку доставили на допрос в Следственный комитет. Через два часа её увезли в изолятор на северо-востоке Москвы.

При освещении обысков у Фаворской полицейские задержали журналистов Екатерину Аникиевич из SOTAvision и Константина Жарова из RusNews. Жарова при задержании избили. Из отдела полиции его увезли на скорой в больницу. С ним поехала и Аникиевич. Полицейские их не сопровождали.

Позже Жаров описал подробности избиения полицейскими, в результате которого у него разбитая голова, ссадины, выкрученные пальцы и растяжения. "Избивали ногами, на голову поставили ногу, выворачивали пальцы, издевались, когда я пытался встать, требовали показать рюкзак, якобы там могут быть взрывчатые вещества", – рассказал Жаров.

Астахову и Мусатову после задержания у ворот "Сахарово" тоже повезли в Следственный комитет, а потом домой – на обыски. Позже их отпустили в статусе свидетельниц по делу Фаворской.

Фаворская освещала заседания судов по искам Алексея Навального во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Харп, чтобы снять репортаж о городе, где расположена колония, куда этапировали Навального. Именно Фаворская сняла последнее видео с Навальным 15 февраля.