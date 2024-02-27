Главный следователь по делам Навального и ФБК получил повышение

Полковник Роман Видюков, который возглавлял расследования по делам Алексея Навального, его соратников и Фонда борьбы с коррупцией, получил повышение в должности. Он назначен заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России.

О повышении сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он опубликовал в телеграме фотографию документа, в котором указана новая должность Видюкова и стоит его подпись.

Видюков вёл уголовные дела, связанные с ФБК — в частности, дело Алексея Навального о мошенничестве в особо крупном размере и дело соратницы Навального в Уфе Лилии Чанышевой о создании "экстремистского сообщества".